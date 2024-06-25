Глава Пентагону вперше поговорив з новим міністром оборони РФ

Заміна міністра оборони РФ

Нагадаємо, у травні диктатор Володимир Путін призначив першого віцепрем'єра Андрія Білоусова головою російського Міністерства оборони.

Водночас Сергія Шойгу, який понад 10 років обіймав посаду міністра оборони, Путін призначив секретарем Ради безпеки РФ.

Детальніше про перестановки у Кремлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію".

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