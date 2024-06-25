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Глава Пентагона впервые поговорил с новым министром обороны РФ

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Пентагона Ллойд Остин во вторник, 25 июня, впервые провел телефонные переговоры с новым министром обороны России Андреем Белоусовым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

Как рассказал Райдер, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Остин обсудил с Белоусовым войну РФ против Украины. Он подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными ведомствами США и России.

Других деталей переговоров представитель Пентагона не раскрыл.

Отметим, последний разговор между министрами обороны США и России был в марте 2023 года - тогда Остин разговаривал с Сергеем Шойгу.

Замена министра обороны РФ

Напомним, в мае диктатор Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова главой российского Министерства обороны.

В то же время Сергея Шойгу, который более 10 лет занимал должность министра обороны, Путин назначил секретарем Совета безопасности РФ.

Детальнее о перестановках в Кремле читайте в материале РБК-Украина "Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует "Россию".

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