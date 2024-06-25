Глава Пентагона впервые поговорил с новым министром обороны РФ

Замена министра обороны РФ

Напомним, в мае диктатор Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова главой российского Министерства обороны.

В то же время Сергея Шойгу, который более 10 лет занимал должность министра обороны, Путин назначил секретарем Совета безопасности РФ.

Детальнее о перестановках в Кремле читайте в материале РБК-Украина "Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует "Россию".

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