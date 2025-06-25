Глава Пентагону визнав, що союзники по НАТО "активізувалися"

Він підтримав головний показник – виділення 5% ВВП на оборону, який планується затвердити на завтрашньому засіданні альянсу.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, Гегсет мав виступати першим, але вирішив почекати і підсумувати дискусії наприкінці зустрічі, щоб подякувати всім 31 союзнику за "історичне" зобов’язання.

"По суті, він говорив, що я визнаю тут сьогодні ввечері, що НАТО, ви, країни, активізувалися, і цей 5%-й орієнтир, про який ми збираємося домовитися завтра, є справді історичним", – сказав Гілі на брифінгу.

Ця заява на фоні недавніх коментарів Гегсета, що США не будуть "переважно зосереджені" на європейській безпеці, сприймається позитивно серед європейських партнерів, які очікують на більш рівномірний розподіл оборонних зобов’язань.

Гілі сказав, що "всі міністри оборони НАТО, включаючи мене», визнають, що саме Британія та інші союзники повинні "докласти всіх зусиль зараз, а не лише через 10 років", щоб перетворити обіцянку щодо витрат на виконання.