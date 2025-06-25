Глава Пентагона признал, что союзники по НАТО "активизировались"

Он поддержал главный показатель - выделение 5% ВВП на оборону, который планируется утвердить на завтрашнем заседании альянса.

По словам министра обороны Великобритании Джона Гили, Хегсет должен был выступать первым, но решил подождать и подытожить дискуссии в конце встречи, чтобы поблагодарить всех 31 союзника за "историческое" обязательство.

"По сути, он говорил, что я признаю здесь сегодня вечером, что НАТО, вы, страны, активизировались, и этот 5%-й ориентир, о котором мы собираемся договориться завтра, является действительно историческим", - сказал Гили на брифинге.

Это заявление на фоне недавних комментариев Хегсета, что США не будут "преимущественно сосредоточены" на европейской безопасности, воспринимается положительно среди европейских партнеров, которые ожидают более равномерного распределения оборонных обязательств.

Гили сказал, что "все министры обороны НАТО, включая меня", признают, что именно Великобритания и другие союзники должны "приложить все усилия сейчас, а не только через 10 лет", чтобы превратить обещание по расходам в исполнение.