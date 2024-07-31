Глава Пентагону стурбований просуванням російської армії в Україні

Під час прес-конференції на Філіппінах Остін сказав, що його надихає здатність України набирати більше людей для зміцнення своїх лав.

"Я вітаю те, що українці продовжують робити, щоб підтвердити, що вони можуть встояти. Українці - дуже рішучі люди", – сказав він.

Російський наступ

Раніше британська розвідка повідомляла, що у липні 2024 року російські війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області. "Війська впевнено просувалися на захід, узявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - йшлося у зведенні за 30 липня.

За даними британської розвідки, російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. За місто йдуть бої між російською армією та Збройними силами України.

Експерт Павло Нарожний виділив три причини просування російської армії . За його словами, найперший і найбільший чинник – це нестача людей. Друга проблема – це ворожа авіація. Противник застосовує велику кількість КАБів, йдуть постійні обстріли по лінії зіткнення, удари по позиціях, техніці. Третя причина – це те, що зброя від союзників надходить до нас відносно повільно.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що Росія навряд чи проведе нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження.