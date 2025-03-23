Глава Пентагону розкритикував суддю за скасування заборони трансгендерів в армії США

Глава Пентагону Піт Гегсет висміяв суддю, яка заблокувала заборону на трансґендерних військовослужбовців в армії США. Міністр оборони припустив, що вона перевищила свої повноваження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, окружний суддя у Вашингтоні Анна Рейєс постановила, що указ президента США Дональда Трампа від 27 січня - один із кількох указів глави Білого дому, спрямованих на утиск прав трансгендерних американців. Ба більше, він, імовірно, порушує гарантію Конституції США про рівний захист закону.
Гегсет відреагував на цю ухвалу в соцмережі Х. Він глузливо назвав суддю "командиром Рейєс" і припустив, що вона зловживає владою, ухвалюючи рішення про ведення воєнних дій.
"Оскільки "суддя" Рейєс тепер є головним військовим планувальником, вона може з'явитися у Форт-Беннінг о 06:00, щоб проінструктувати наших армійських рейнджерів про те, як проводити рейди по особливо важливих цілях. Після цього командир Рейес може вирушити у Форт-Брегг, щоб навчити наших зелених беретів методів боротьби з постанцями", - написав глава Пентагону.
Reuters зазначає, що федеральні суди розглядають понад 100 позовів, які оскаржують різні ініціативи Трампа і його адміністрації. При цьому деякі судді виносять загальнонаціональні заборони, щоб заблокувати такі заходи, як, наприклад, рішення президента США обмежити автоматичне отримання громадянства за правом народження.
І хоч Трамп і Хегсет мають широкі повноваження щодо звільнення офіцерів армії США, їхні спроби заборонити трансгендерним військовослужбовцям служити стали причиною численних судових позовів.
Нагадаємо, що після повернення на посаду президента, Дональд Трамп видав указ проти військової служби трансгендерів в американській армії. У лютому стало відомо, що Штати мають намір протягом місяця звільняти трансгендерів зі служби.
Днями, коли суддя заблокувала заборону Трампа щодо трансгендерів в армії, Піт Хегсет анонсував подачу апеляції, щоб зняти це блокування.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп у січні 2025 року розпорядився визнавати в США тільки дві статі - чоловічу і жіночу.
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