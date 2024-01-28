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Глава Пентагону пригрозив відповіддю за атаку на військових поблизу кордону Йорданії та Сирії

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку на військових на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Я обурений і глибоко засмучений загибеллю трьох наших американських військовослужбовців і пораненням інших американських солдатів унаслідок нападу минулої ночі на сили США та коаліції, що були розгорнуті на ділянці на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону для роботи з нанесення остаточної поразки ІДІЛ", - заявив він.

При цьому глава Пентагону наголосив, що все Міністерство оборони сумує про втрату військових. 

"Ополченці, підтримувані Іраном, несуть відповідальність за ці безперервні напади на американські сили, і ми відповімо на них у зручний для нас час і в зручному місці. Ми з президентом не потерпимо нападів на американські війська і вживемо всіх заходів", - додав він.

Атака на американських військових

Сьогодні стало відомо, що на північному сході Йорданії поблизу кордону з Сирією безпілотник атакував американські війська, через що загинуло троє військових, які загинули і багато хто дістав поранення.

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