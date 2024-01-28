Глава Пентагона пригрозил ответом за атаку на военных вблизи границы Иордании и Сирии

"Я возмущен и глубоко опечален гибелью трех наших американских военнослужащих и ранением других американских солдат в результате нападения прошлой ночью на силы США и коалиции, которые были развернуты на участке на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы для работы по нанесению окончательного поражения ИГИЛ", - заявил он.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что все Министерство обороны скорбит об утрате военных.

"Ополченцы, поддерживаемые Ираном, несут ответственность за эти непрекращающиеся нападения на американские силы, и мы ответим на них в удобное для нас время и в удобном месте. Мы с президентом не потерпим нападений на американские войска и примем все меры", - добавил он.

Атака на американских военных

Сегодня стало известно, что на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией беспилотник атаковал американские войска, из-за чего погибли трое военных погибли и многие получили ранения.

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