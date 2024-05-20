ua en ru
Пн, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Пентагона предупредил, что ближайшие недели и месяцы в Украине будут решающими

Понедельник 20 мая 2024 15:56
UA EN RU
Глава Пентагона предупредил, что ближайшие недели и месяцы в Украине будут решающими Архивное фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Предстоящие недели и месяцы для Украины будут решающими, но страны Запада продолжат действовать решительно, чтобы помочь стране бороться за свою свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

"Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", - сказал он.

Глава Пентагона уточнил, что если российский диктатор Владимир Путин победит, то тираны придут к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать своих суверенных соседей.

Остин добавил, что это оставит Европу под "тенью Путина" и сделает мир более жестоким и хаотичным. Поэтому борьба Украины за свободу и безопасность важна для всех стран Запада.

Глава Пентагона добавил, что он полон решимости обеспечить Украине все необходимое для успеха.

Заседание "Рамштайн"

Недавно стало известно, что США проведут очередное заседание в формате "Рамштайн" по военной поддержке Украины. Онлайн-заседание запланировано на понедельник, 20 мая.

По плану около 50 стран-участников формата "Рамштайн" обсудят российскую агрессию против Украины и продолжат тесное сотрудничество, чтобы предоставить Украине необходимые средства для защиты своей суверенной территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА
ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются, - ОВА
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны