Глава Пентагона предупредил, что ближайшие недели и месяцы в Украине будут решающими

Предстоящие недели и месяцы для Украины будут решающими, но страны Запада продолжат действовать решительно, чтобы помочь стране бороться за свою свободу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина .

"Выживание и успех Украины имеют решающее значение для украинской безопасности, европейской безопасности, глобальной безопасности и американской безопасности", - сказал он.

Глава Пентагона уточнил, что если российский диктатор Владимир Путин победит, то тираны придут к выводу, что они также могут попытаться вторгнуться и завоевать своих суверенных соседей.

Остин добавил, что это оставит Европу под "тенью Путина" и сделает мир более жестоким и хаотичным. Поэтому борьба Украины за свободу и безопасность важна для всех стран Запада.

Глава Пентагона добавил, что он полон решимости обеспечить Украине все необходимое для успеха.