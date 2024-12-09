Глава Пентагону попередив, що ІДІЛ може скористатися падінням режиму Асада в Сирії

Міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ) може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, повалення режиму в Сирії є несподіванкою для "цілого міжнародного товариства", однак ІДІЛ може скористатися цією ситуацією.
"Я думаю, що всі очікували побачити набагато жорсткіший опір з боку сил Асада. З погляду того, що сталося, звичайно, в міру того, як розвивається ситуація, існує ймовірність того, що такі угруповання в цьому регіоні, як ІДІЛ, можуть спробувати скористатися цією можливістю і відновити свій потенціал", - зазначив Остін.
Він також згадав про удари США по цілях "Ісламської держави", уточнивши, що Вашингтон "усе ще оцінює результати", але очікує, що вони будуть "досить успішними".
Нагадаємо, нещодавно у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.
Основною метою повстанців було повалення режиму Асада, а також "будівництво нової Сирії".
Днями сирійський диктатор Башар Асад вирішив передати владу, оскільки він за підтримки Росії та Ірану не зміг боротися із численними повстанцями.
Столицю Сирії Дамаск взяла під контроль організація "Хаят Тахрір аш-Шам". Очікується, що її лідер Абу Мухаммад аль-Джулан може стати новим лідером Сирії.
Про те, чому режим Асада так швидко розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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