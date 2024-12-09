Глава Пентагона предупредил, что ИГИЛ может воспользоваться падением режима Асада в Сирии

По его словам, падение режима в Сирии является неожиданностью для "целого международного общества", однако ИГИЛ может воспользоваться этой ситуацией.

"Я думаю, что все ожидали увидеть гораздо более жесткое сопротивление со стороны сил Асада. С точки зрения произошедшего, конечно, по мере того, как развивается ситуация, существует вероятность того, что такие группировки в этом регионе, как ИГИЛ, могут попытаться воспользоваться этой возможностью и восстановить свой потенциал", - отметил Остин.

Он также напомнил об ударах США по целям "Исламского государства", уточнив, что Вашингтон "все еще оценивает результаты", но ожидает, что они будут "достаточно успешными".