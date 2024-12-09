Глава Пентагона предупредил, что ИГИЛ может воспользоваться падением режима Асада в Сирии

Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) может воспользоваться падением режима диктатора Башара Асада в Сирии.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, падение режима в Сирии является неожиданностью для "целого международного общества", однако ИГИЛ может воспользоваться этой ситуацией.
"Я думаю, что все ожидали увидеть гораздо более жесткое сопротивление со стороны сил Асада. С точки зрения произошедшего, конечно, по мере того, как развивается ситуация, существует вероятность того, что такие группировки в этом регионе, как ИГИЛ, могут попытаться воспользоваться этой возможностью и восстановить свой потенциал", - отметил Остин.
Он также напомнил об ударах США по целям "Исламского государства", уточнив, что Вашингтон "все еще оценивает результаты", но ожидает, что они будут "достаточно успешными".
Напомним, недавно в Сирии начались масштабные боевые столкновения между исламистскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада.
Основной целью повстанцев было свержение режима Асада, а также "строительство новой Сирии".
На днях сирийский диктатор Башар Асад решил передать власть, поскольку при поддержке России и Ирана он не смог бороться с многочисленными повстанцами.
Столицу Сирии Дамаск взяла под контроль организация "Хаят Тахрир аш-Шам". Ожидается, что ее лидер Абу Мухаммад аль-Джулан может стать новым лидером Сирии.
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