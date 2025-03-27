Глава Пентагону поділився в Signal суворо засекреченою інформацією, - CNN

Міністр оборони США Піт Гегсет розкрив засекречену інформацію про удари США по Ємену в чаті Signal, до якого помилково додали журналіста The Atlantic.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише видання, повідомлення Гегсета в чаті Signal є "масштабним порушенням оперативної безпеки", оскільки деталі операції США були розкриті ще до її початку.
Зокрема, джерела CNN розповіли, що інформація, якою поділився американський міністр оборони, була суворо засекречена на момент її написання.
При цьому вищі посадові особи США відкидають такі звинувачення. Зокрема, вчора, 26 березня, сам Гегсет заявив, що його повідомлення не містили жодних імен, жодних цілей, жодних підрозділів і жодних локацій. Тому таку інформацію нібито не можна вважати військовими планами.
Нагадаємо, головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг цього тижня написав, що радник президента США з нацбезпеки Майк Волц помилково додав його до чату високопоставлених чиновників. Там вони обговорювали плани США атакувати хуситів у Ємені.
Як з'ясувалося пізніше, міністр оборони Піт Гегсет за півгодини до початку операції надіслав у чат інформацію про те, коли вилітають американські винищувачі та дрони, а також коли США запускають свої ракети.
The Atlantic стверджувало, що якщо така інформація потрапила до рук "недоброзичливців", наслідки для пілотів могли бути "катастрофічними".
Детальніше про скандал з топ-чиновниками США - в матеріалі РБК-Україна.
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