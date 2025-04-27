Глава Пентагону побоюється втратити посаду після скандалу з Signal, - NBC

Глава Пентагону Піт Гегсет побоюється звільнення після скандалів з витоками даних в Signal. Його поведінка стала "нестабільною".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Американський чиновник та інша поінформована особа розповіли виданню, що під час нещодавньої телефонної розмови Дональд Трамп сказав Гегсету, що він не схвалює те, що міністр надсилав інформацію про авіаудари в Ємені групі Signal, до якої входили дружина Гегсета, його брат і його особистий адвокат. Трамп назвав "дитячим" такий крок.
Розмова закінчилася тим, що Трамп сказав Гегсету продовжувати "боротися". Два американських чиновники повідомили NBC News, що глава Пентагону хоче, щоб президент США бачив у ньому "бійця" на тлі скандалів.
Гегсет все більше зосереджується на публічних і телевізійних виступах, зокрема на Fox News, де він раніше працював і де він може спілкуватися безпосередньо з Трампом.
За словами співрозмовників, попри зусилля Гегсета, його поведінка стала "нестабільною", і він здається все більш невпевненим у своїй роботі. Він заявив своїм підлеглим, що не може дозволити себе звільнити.
Люди, які працюють з главою Пентагону, кажуть, що той став "важким і колючим" у взаємодії, а також сварить персонал і кричить на нього.
Наприкінці березня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до закритого чату у Signal. Там обговорювали удари по позиціях єменських хуситів - інформацію, яку заборонено передавати через незахищені канали.
З'ясувалося, що це був не єдиний секретний чат. В іншому діалозі глава Пентагону Піт Гегсет ділився інформацією про операцію США проти хуситів, при цьому серед учасників чату були його дружина, брат і адвокат.
Після витоку інформації Пентагон провів чистку - звільнили керівника апарату Гегсета Джо Каспера та ще трьох посадовців. Вони заявили, що стали жертвами безпідставних обвинувачень і навіть не знали, у чому саме їх звинуватили.
Ситуацію загострив іще один скандал. ЗМІ дізналися, що Ілон Маск мав відвідати закритий брифінг Міноборони США про плани на випадок війни з Китаєм, хоча офіційного доступу до таких даних він не має. Після обурення Трампа в Пентагоні почали масові перевірки на поліграфі через підозри у "зливі" інформації.
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