Глава Пентагону побоюється втратити посаду після скандалу з Signal, - NBC

Американський чиновник та інша поінформована особа розповіли виданню, що під час нещодавньої телефонної розмови Дональд Трамп сказав Гегсету, що він не схвалює те, що міністр надсилав інформацію про авіаудари в Ємені групі Signal, до якої входили дружина Гегсета, його брат і його особистий адвокат. Трамп назвав "дитячим" такий крок.

Розмова закінчилася тим, що Трамп сказав Гегсету продовжувати "боротися". Два американських чиновники повідомили NBC News, що глава Пентагону хоче, щоб президент США бачив у ньому "бійця" на тлі скандалів.

Гегсет все більше зосереджується на публічних і телевізійних виступах, зокрема на Fox News, де він раніше працював і де він може спілкуватися безпосередньо з Трампом.

За словами співрозмовників, попри зусилля Гегсета, його поведінка стала "нестабільною", і він здається все більш невпевненим у своїй роботі. Він заявив своїм підлеглим, що не може дозволити себе звільнити.

Люди, які працюють з главою Пентагону, кажуть, що той став "важким і колючим" у взаємодії, а також сварить персонал і кричить на нього.