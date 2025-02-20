Гегсет планує відправити у відставку генералів, які суперечили Трампу, - ЗМІ

Джерела ABC News розповіли, що Піт Гегсет розглядає можливість звільнення або відсторонення генералів і старших офіцерів вже на цьому тижні.

Видання зазначає, що звільнення також загрожують тим топовим військовим, які із попередником Гегсета (Ллойдом Остіном) працювали над просуванням у Пентагоні програм різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

Список кандидатів на звільнення

Як стало відомо, серед можливих кандидатів на звільнення може бути й голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Чарльз Браун. Адже за кілька днів до призначення Гегсета на посаду він говорив, що Брауна треба звільнити.

Список генералів і старших офіцерів, які можуть бути звільнені чи усунені з посад, мовляв, уже певний час обговорюють в адміністрації Трампа. Однак їхня кількість і терміни реалізації кадрових рішень поки не вказуються. Також не відомо, чи є прізвище генерала Брауна в цьому списку.

"Критично важлива місія"

За словами одного високопосадовців США, однією з підстав для звільнення є "критично важлива місія". Разом з тим береться до уваги статус ветерана або дружини військовослужбовця, а також статус військовослужбовця. На разі триває процес визначення винятків і скорочень. Однак поки неясно, коли співробітники Пентагону почнуть отримувати повідомлення про звільнення.