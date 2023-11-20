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Глава Пентагону підтвердив дату нової зустрічі "Рамштайн"

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться вже у середу, 22 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави Пентагону, те, що відбувається в Україні, стосується не лише її, а й усього світу. Тому для США разом з союзниками та партнерами продовжать працювати над наданням Україні можливостей для успіху у війні.

 

"Наша наступна зустріч з Контактною групою (формат "Рамштайн" - ред.) пройде в середу. І я з нетерпінням чекаю того, щоб попрацювати з міністром Умєровим (міністром оборони України Рустемом Умєровим - ред.). І зробити необхідну роботу, щоб забезпечити вас тим, що потрібно у боротьбі", - зазначив Остін.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого тижня у норвезькому Міністерстві оборони заявили про те, що зустріч Контактної групи з оборони України запланована на 22 листопада.

Глава Пентагону Ллойд Остін, за даними відомства, запросив взяти участь голів оборонних відомств з близько 50 країн.

Варто зауважити, що засідання у форматі "Рамштайн" 22 листопада стане вже 17-м. Попередня зустріч відбулася 11 жовтня. Тоді нашій країні пообіцяли надати фінансову та військову допомогу.

 

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