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Глава Пентагону Остін візьме участь у "Рамштайні"

Вашингтон, Вівторок 13 лютого 2024 23:30
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Глава Пентагону Остін візьме участь у "Рамштайні" Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр оборони США Ллойд Остін зможе взяти участь у зустрічі "Рамштайн". Голову Пентагону випишуть із лікарні.

Про це повідомила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

Глава Пентагону планує взяти участь у онлайн-засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться 14 лютого. За словами Сінгх, стан політика оцінюють як добрий. "За очікуваннями, міністра Остіна випишуть із лікарні до кінця дня".

"Міністр все ще має намір взяти участь у завтрашньому онлайн-засіданні Контактної групи з питань оборони України, зокрема проголосить вступне слово, яке транслюватиметься у прямому ефірі", - додала представник Пентагону Сабріна Сінгх.

Остін ще знаходиться у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда.

Зустріч "Рамштайн"

Засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн" заплановане на 14 лютого 2024 року у Брюсселі. Це буде 19-а зустріч у такому форматі.

До речі, ми писали, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.

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