Глава Пентагона тормозит передачу ракет Patriot для Киева, которые уже купили союзники, - СМИ
Пентагон откладывает передачу Украине около 60 ракет к системам ПВО Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 и PAC-2 американского производства. Их закупили западные союзники Украины, в том числе по европейским запасам.
По данным издания, поставку задерживает министр обороны США Пит Гегсет.
Эти ракеты производятся в Соединенных Штатах. Поэтому американские власти должны согласовать все соглашения, по которым их продают или передают дальше другим странам.
Напомним, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС передать Украине ракеты Patriot из своих запасов.
Вместо этого они получат новые ракеты, которые Киев уже заказал на 2028-2029 годы.
Также, как сообщало РБК-Украина, ночью 24 ноября Россия запустила по Украине 96 ударных дронов, в том числе 64 реактивных.
Украинская ПВО сбила или подавила 73 цели, но беспилотники попали в 13 местах.