Глава Пентагону доручив оптимізувати доступ до секретної інформації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний меморандум .

Глава Пентагону доручив своєму заступнику з питань розвідки та безпеки у координації з головним інформаційним директором та директором з питань адміністрації та управління переглянути програми, політики та процедури безпеки, пов'язані з доступом до секретної інформації.

"Ми повинні забезпечити оптимізацію процедур Міністерства, пов'язаних з доступом до секретної інформації, її захистом та відповідальністю за належне поводження з нею, щоб запобігти несанкціонованому розкриттю секретної інформації", - сказано в документі.

За його словами, такий перегляд має включати огляд існуючих програм, політик та процедур безпеки, оцінку їхнього дотримання Департаментом та оцінку їх ефективності.

"Протягом 45 днів після затвердження цього меморандуму заступник з питань розвідки та безпеки надасть мені перші висновки та рекомендації щодо покращення політики та процедур Департаменту, пов'язаних із захистом секретної інформації", - наголошується в меморандумі.