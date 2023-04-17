ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава Пентагону доручив оптимізувати доступ до секретної інформації

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 17 квітня 2023 22:25
Глава Пентагону доручив оптимізувати доступ до секретної інформації Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони США Ллойд Остін віддав розпорядження забезпечити оптимізацію процедур, пов'язаних з доступом до секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний меморандум.

Глава Пентагону доручив своєму заступнику з питань розвідки та безпеки у координації з головним інформаційним директором та директором з питань адміністрації та управління переглянути програми, політики та процедури безпеки, пов'язані з доступом до секретної інформації.

"Ми повинні забезпечити оптимізацію процедур Міністерства, пов'язаних з доступом до секретної інформації, її захистом та відповідальністю за належне поводження з нею, щоб запобігти несанкціонованому розкриттю секретної інформації", - сказано в документі.

За його словами, такий перегляд має включати огляд існуючих програм, політик та процедур безпеки, оцінку їхнього дотримання Департаментом та оцінку їх ефективності.

"Протягом 45 днів після затвердження цього меморандуму заступник з питань розвідки та безпеки надасть мені перші висновки та рекомендації щодо покращення політики та процедур Департаменту, пов'язаних із захистом секретної інформації", - наголошується в меморандумі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовому США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.

Він міг опублікувати секретні документи, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Витік даних
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука