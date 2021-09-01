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Глава Пентагона заверил Зеленского в поддержке в борьбе с Россией

Новина українською →
США, Среда 01 сентября 2021 00:33
Глава Пентагона заверил Зеленского в поддержке в борьбе с Россией Фото: Ллойд Остин заверил Зеленского в поддержке в борьбе с Россией (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Министр обороны США заверил Зеленского в поддержке в борьбе с Россией. США также продолжат помогать Украине в ее евроатлантических стремлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США.

Зеленский, в свою очередь, выразил соболезнования американской стороне в связи с гибелью военных в Афганистане. Он отметил, что украинские военные были рядом с "вашими ребятами" в Афганистане, помогали сохранить жизни тысяч людей. Президент Украины отметил, что сразу после его прибытия в США американский и украинский флаги были приспущены в честь погибших героев в Афганистане.

"Мы прекрасно понимаем это, потому что тоже теряем военных на востоке Украины, где восьмой год идет война и где Украина защищает свой суверенитет и независимость", - сказал он.

Зеленский выразил удовлетворение по поводу того, что Соединенные Штаты поддерживают Украину и поблагодарил министра обороны за поддержку и за то, что США "признают субъект этой войны". Он также выразил благодарность за увеличение военной помощи со стороны США и за реабилитационную поддержку раненых на востоке. Президент отметил, что соглашения, подписанные между министерствами обороны, - это шаг вперед в отношениях между странами.

"Сейчас сложно говорить, насколько историческими будут эти документы и как они выводят отношения на новый уровень, но я точно очень этого хочу", - заявил он.

Напомним, что министры обороны Украины и США подписали межправительственное соглашение.

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