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Глава Пентагону запевнив Зеленського в підтримці у боротьбі з Росією

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США, Середа 01 вересня 2021 00:33
Глава Пентагону запевнив Зеленського в підтримці у боротьбі з Росією Фото: Ллойд Остін запевнив Зеленського в підтримці в боротьбі з Росією (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Міністр оборони США запевнив Зеленського в підтримці в боротьбі з Росією. США також продовжать допомагати Україні в її євроатлантичних прагненнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

Зеленський, у свою чергу, висловив співчуття американській стороні у зв'язку із загибеллю військових в Афганістані. Він зазначив, що українські військові були поруч з "вашими хлопцями" в Афганістані, допомагали зберегти життя тисяч людей. Президент України зазначив, що відразу після його прибуття в США американський і український прапори були приспущені на честь загиблих героїв в Афганістані.

"Ми прекрасно розуміємо це, тому що теж втрачаємо військових на сході України, де восьмий рік йде війна і де Україна захищає свій суверенітет і незалежність", - сказав він.

Зеленський висловив задоволення з приводу того, що Сполучені Штати підтримують Україну і подякував міністру оборони за підтримку і за те, що США "визнають суб'єкт цієї війни". Він також висловив подяку за збільшення військової допомоги з боку США і за реабілітаційну підтримку поранених на сході. Президент зазначив, що угоди, підписані між міністерствами оборони, - це крок вперед у відносинах між країнами.

"Зараз складно говорити, наскільки історичними будуть ці документи і як вони виводять відносини на новий рівень, але я точно дуже цього хочу", - заявив він.

Нагадаємо, що міністри оборони України та США підписали міжурядову угоду.

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