Глава Пентагона прибыл в Афганистан для переговоров с талибами

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Марк Эспер прибыл в Афганистан, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, информация о визите главы Пентагона в Афганистан не распространялась. Сообщается, что Емпер планирует попробовать возобновить процесс переговоров между Вашингтоном и талибами, а также намерен встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

"Цель все еще заключается в том, чтобы в конце концов достичь мирного соглашения, политического соглашения - это лучший вариант (для восстановления мира в Афганистане - ред.)", - заявил Эспер.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация "Талибана" посетила Пекин для обсуждения с китайскими властями прекращении переговоров с Соединенными Штатами Америки по восстановлению мира в Афганистане. Китайские официальные лица не комментировали встречу с талибами.

Как писало РБК-Украина, 8 сентября президент США Дональд Трамп внезапно объявил о прекращении мирных переговоров, которые вела его администрация с талибами. Трамп назвал причиной прекращения переговоров кровавые атаки "Талибана", которые продолжаются в Афганистане.