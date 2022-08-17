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Глава Пентагона обсудил с Резниковым новый "Рамштайн" для поставок вооружений Украине

Новина українською →
Украина, Среда 17 августа 2022 10:36
Глава Пентагона обсудил с Резниковым новый "Рамштайн" для поставок вооружений Украине Фото: министр обороны США Ллойд Дж. Остин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин провел беседу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Были обсуждены неотложные и долгосрочные потребности Украины в помощи в области безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Остина в Twitter.

Как отмечается в сообщении, Резников представил обновленную информацию о динамике боевых действий в Украине.

"Лидеры также обсудили планирование следующей встречи Контактной группы по обороне Украины", - говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, Контактная группа по обороне Украины была создана в апреле 2022 по инициативе США. Первая встреча состоялась на военной базе в Рамштайне (Германия) в конце апреля, после чего формат получил название "Рамштайн". Последняя, четвертая, встреча Контактной группы по обороне Украины прошла в июле.

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