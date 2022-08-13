Резников обратился к "Рамштайн" с важной просьбой: о чем речь
Министр обороны Алексей Резников инициирует обращение к странам-участницам "Рамштайн" с просьбой делегировать в Украину экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Алексея Резникова.
По словам Резникова, Силы обороны Украины 12 августа обнародовали заявление, чтобы привлечь внимание мира к положению с украинскими военнопленными, в первую очередь - защитников Мариуполя, над которыми Россия совершает расправу нарушая все законы и правила войны.
Резников отметил, что умышленное и жестокое массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке проявило "преступную сущность и нечеловеческую природу всего, что пытается принести Кремль на нашу землю".
"Не имею никаких сомнений, что после победы Украины в этой войне мы в тот или иной способ "догоним" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители Сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Раньше или позже, но это произойдет", - заявил министр.
Резников отметил, что ответ должен быть не только принципиальным, но и системным, чтобы показать, что наказание за военные преступления будет неотвратимым и не ограниченным во времени.
"В первую очередь это касается не рядовых исполнителей, а лиц, которые отдают приказы, поощряют или оправдывают преступления. Ответственность тех, кто сеет ложь и ненависть, также никто не отменял. Практики Нюрнберга в этом плане очень помогают", - пишет министр.
Также Резников призывает к новой системе правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, которая содержит элементы, которые могут не в полной мере быть охвачены действующими нормами права.
Как отметил министр, во время массового убийства украинских военнопленных, Россия сознательно нарушила:
- IV Конвенцию о законах и обычаях войны на суше и приложение к ней;
- Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными;
- Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.
Привлечение к ответственности за военные преступления должно стать частью совместных усилий международной коалиции, которая противостоит российской агрессии.
"Именно поэтому я инициирую обращение через наше Министерство иностранных дел к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям", - пишет Резников.
По словам Резникова, цель инициативы заключается в создании международной группы, которая будет помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений, а также анализировать практические аспекты наказания.
Также Резников обратился через МИД к президенту Европейского суда по правам человека Роберта Спано с призывом интерпретировать статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений Российской Федерации против украинских военнопленных.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности четвертой встречи в формате "Рамштайн", которую провели представители оборонных ведомств 20 июля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.