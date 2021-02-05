Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2"

Глава Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель, вновь высказался о "Северном потоке-2". Он не считает ситуацию с Алексеем Навальным основанием для отказа от газопровода.

Об этом речь идет в интервью немецкого политика для агентства Reuters.

По словам Лашета, в дипломатии важны не только ценности, но и интересы.

"В течение 50 лет, даже в агрессивные времена "холодной войны", Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь в России. Правительство Германии следует правильным курсом", - сказал он.

Политик отметил, что критикует отравление Навального и его приговор, а также поддерживает санкции Евросоюза против России из-за ситуации в Украине, но строительство "Северного потока-2" следует завершить.

"Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить поставки энергоносителей через этот частный проект", - заявил Лашет.

Напомним, до этого Лашет говорил, что поддерживает официальную позицию Берлина по "Северному потоку-2" и Навальному. По его словам, проект является экономическим, но с политической составляющей.

Также РБК-Украина писало, что немецкая оппозиция призвала Берлин отказаться от "Северного потока-2", поскольку "это газопровод Путина".