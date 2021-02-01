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"Это газопровод Путина": оппозиция Германии призвала отказаться от "Северного потока-2"

Понедельник 01 февраля 2021 23:22
"Это газопровод Путина": оппозиция Германии призвала отказаться от "Северного потока-2"
Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Инна Собора

Представители немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ пересмотреть позицию в отношении дальнейшего строительства газопровода "Северный поток - 2". Такое заявление прозвучало после разгона акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России.

Об этом пишет DW.

В частности, против строительства выступил сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек.

"Это газопровод Путина и его не следует достраивать", - сказал он.

По его словам, этот проект "уже давно раскалывает Европу".

Кроме того, лидер "зеленых" указал на полицейское насилие во время акций протеста по всей России 23 и 31 января. От мужества демонстрантов у него "захватывает дух", отметил Хабек и подчеркнул, что они заслуживают всецелого уважения своих прав.

Кроме того, Хабек призвал проверить возможность ужесточения санкций в отношении российского руководства. Германия и Европа должны выступить с твердой и ясной позицией в отношении политики Кремля, но они не могут этого делать до тех пор, пока продолжают строить "Северный поток - 2", поскольку этот "проект поддерживает режим", избивающий дубинками протестующих.

РБК-Украина писало, что потенциальный следующий канцлер Германии Армин Лашет подтвердил свою позицию в отношении газопровода "Северный поток-2", заявив, что это экономический проект и Берлин в нем заинтересован.

Ранее Франция рекомендовала Германии отказаться от "Северного потока-2".

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