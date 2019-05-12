Глава партии Меркель не будет претендовать на пост канцлера до 2021

Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, не планирует занимать пост канцлера до официального истечения срока полномочий Меркель в 2021 году. Об этом она заявила в интервью изданию Welt am Sonntag, передает РБК-Украина.

" Канцлер и правительство были избраны на весь срок полномочий, и граждане справедливо ожидают, что они серьезно относятся к обязательствам, вытекающим из этих выборов. Поэтому я исключаю, что буду прилагать усилия для бессмысленных изменений", - заявила глава ХДС.

Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС и не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.

Крамп-Карренбауэр отметила, что ХДС выдвинет кандидата на пост канцлера в конце осени 2020 года, сразу после принятия новой программы партии.

В декабре прошлого года на съезде партии Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС вместо Меркель.

Напомним, Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала на защиту сооружения "Северного потока-2", однако заявила, что понимает озабоченность соседних государств по этому газопроводу.