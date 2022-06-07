Глава ОВА рассказал о раненых от сегодняшнего взрыва в Херсоне

Есть вероятность, что при взрыве 7 июня в хесонском кафе пострадали местные коллаборанты. Именно они часто посещают заведение, в котором произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Херсонской ОВА Геннадия Лагуты в эфире национального телемарафона.

"Были ранены люди, которые находились на тот момент в ресторане. Кто там находится постоянно я уже говорил", - заявил Лагута, намекая на то, что в ресторане постоянно питались местные коллаборанты.

В то же время он отметил, что погибших в результате взрыва нет.