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Глава ОВА рассказал о раненых от сегодняшнего взрыва в Херсоне

Фото: Геннадий Лагута (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Есть вероятность, что при взрыве 7 июня в хесонском кафе пострадали местные коллаборанты. Именно они часто посещают заведение, в котором произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Херсонской ОВА Геннадия Лагуты в эфире национального телемарафона.

"Были ранены люди, которые находились на тот момент в ресторане. Кто там находится постоянно я уже говорил", - заявил Лагута, намекая на то, что в ресторане постоянно питались местные коллаборанты.

В то же время он отметил, что погибших в результате взрыва нет.

Напомним, в оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе. Российские СМИ заявили об инциденте возле так называемой "администрации" коллаборантов.

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