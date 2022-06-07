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Голова ОВА розповів про поранених від сьогоднішнього вибуху у Херсоні

Фото: Геннадій Лагута (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Є ймовірність, що під час вибуху 7 червня у хесонському кафе постраждали місцеві колаборанти. Саме вони часто відвідують заклад, в якому стався вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Херсонської ОВА Генадія Лагути в ефірі національного телемарафону.

"Було поранено людей, які перебували на той момент в ресторані. Хто там перебуває постійно я вже казав", - заявив Лагута, натякаючи на те, що в ресторані постійно харчувалися місцеві колаборанти.

Водночас він зазначив, що загиблих в результаті вибуху немає.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні стався вибух в кафе. Російські ЗМІ заявили про інцидент біля так званої "адміністрації" колаборантів.

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