UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава оператора ГТС Украины о ценах на газ в Европе: Россия продолжает шантаж

Автор: Дмитрий Левицкий

В Европе продолжают расти цены на природный газ на фоне задержки сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По мнению главы оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона, это продолжение шантажа со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макогона в Facebook.

"Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности и несмотря на заявления главы РФ об увеличении поставок в ЕС, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь", - сообщил он.

Как отметил глава оператора ГТС, это свидетельствует о том, что "Газпром" не планирует увеличивать транзит до более 109 млн кубометров в сутки, как это предусмотрено действующим контрактом.

"Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2", - заявил Макогон.

Напомним, сегодня цена на газ в Европе закрепилась выше 1700 долларов за тысячу кубов.

Как писало РБК-Украина, сертификация "Северного потока-2" может затянуться до осени 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газЕвропаСергей Макогон