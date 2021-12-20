Глава оператора ГТС Украины о ценах на газ в Европе: Россия продолжает шантаж

В Европе продолжают расти цены на природный газ на фоне задержки сертификации российского газопровода "Северный поток-2". По мнению главы оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона, это продолжение шантажа со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макогона в Facebook .

"Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС, имеющиеся свободные транзитные мощности и несмотря на заявления главы РФ об увеличении поставок в ЕС, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности на январь", - сообщил он.

Как отметил глава оператора ГТС, это свидетельствует о том, что "Газпром" не планирует увеличивать транзит до более 109 млн кубометров в сутки, как это предусмотрено действующим контрактом.

"Выводы очевидны - шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2", - заявил Макогон.