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Глава "Оператора ГТС Украины" просит НАТО гарантировать транзит российского газа

Автор: Александр Белоус

Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона. Эту идею глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон объяснял партнерам Украины на заседании Политического комитета Нато по энергетической безопасности в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Макогона на его странице в Facebook.

Макогон отметил, что несколько шагов должны быть совместно поддержаны всеми партнерами Украины в части помощи в сфере энергетической безопасности поставок газа:

  • - никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока-2". Сила Европы вытекает из верховенства права. ЕС будет защищен, если правила будут применяться ко всем маршрутам;
  • - гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины объемом не менее 45 млрд куб. м в год;
  • - соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности - без искусственного создания "узких мест", без необоснованного бронирование мощностей, с прозрачным тарифообразованием.

"Газ как оружие - это не гипотетический сценарий будущего, это геополитическая стратегия конкретной страны в многолетней гибридной войне. Однако Украина никогда не была единственной мишенью. Последствия действий "Газпрома" уже ощутили на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора - ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза", - написал он.

Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

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