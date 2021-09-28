Глава Оператора ГТС надеется на сохранение транзита после контракта Венгрии с "Газпромом"

"Мы надеемся, что транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии будет продолжен", - сказал Макогон в комментарии РБК-Украина.

По его словам, венгерский оператор продал мощности на вход в Венгрию со стороны Украины в размере около 3 млн кубометров в сутки. "Это дает все основания сомневаться в соответствии физических объемов транзита в направлении Венгрии действующему контракту. Тем не менее дополнительные объемы еще могут в будущем докупаться на аукционах на более короткие периоды", - разъяснил Макогон.

При этом он отметил, что диверсификация маршрутов поставки газа - это, в том числе, вопросы энергетической безопасности.

"Сейчас существуют многочисленные случаи использования российского газа и обходных газопроводов как политических инструментов, что приводит к увеличению уязвимости европейских газовых рынков, злоупотреблению доминирующим положением, значительному колебанию цен и тому подобное", - сказал глава ОГТСУ.