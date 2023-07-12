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Глава ООН відправив лист Путіну з пропозицією зберегти "зернову угоду"

Фото: Генсек ООН Антоніу Гутерреш (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відправил лист російському диктатору Володимиру Путіну з пропозицією зберегти чорноморську "зернову угоду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

У листі Гутерріш

Однак він не змін сказати, чи відповіла Росія на даний лист. Він зауважив, що ООН відомо про тримання листа і те, що його розглядають.

"Зернова угода"

Від початку повномасштабного вторгнення країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина і ООН підписали дві окремі угоди з РФ і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

Останнім часом представники Кремля активно заявляють про відмову продовжувати "зернову угоду" після 17 липня. Зокрема, нещодавно прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков говорив, що "у "зернової угоди" немає шансів". Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто не виконує умови угоди про експорт російського аміаку через Україну.

При цьому посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофимцева заявила, що впевнена на 99,9% у виході Росії із "зернової угоди" у липні.

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