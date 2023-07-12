Глава ООН отправил письмо Путину с предложением сохранить "зерновое соглашение"

В письме Гутерриш

Однако он не может сказать, ответила ли Россия на данное письмо. Он отметил, что ООН известно о содержании письма и о том, что его рассматривают.

"Зерновая сделка"

С начала полномасштабного вторжения страны Африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады Россией портов в Черном море.

Позже Турция и ООН подписали два отдельных соглашения с РФ и Украиной для создания гуманитарного коридора в Черном море.

В последнее время представители Кремля активно заявляют об отказе продлевать "зерновое соглашение" после 17 июля. В частности, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков говорил, что "у "зернового соглашения" нет шансов". Оправдывают это представители страны-агрессора тем, что никто не выполняет условия соглашения по экспорту российского аммиака через Украину.

При этом посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева заявила, что уверена на 99,9% в выходе России из "зернового соглашения" в июле.

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