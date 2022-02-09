Глава ОБСЕ прилетит в Украину перед визитом в РФ. Посетит Киев и Донбасс

Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прилетит в Украину перед визитом в Россию. Он посетит Киев и Донбасс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ОБСЕ.
В частности, глава ОБСЕ встретится в Украине:
"Переговоры будут сосредоточены на текущих событиях в Украине, шагах по содействию деэскалации и разрешению кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничества между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении.
Кроме того, Збигнев Рау проведет переговоры со специальным представителем действующего главы в Украине и в Трехсторонний контактной группе, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Координатором проектов ОБСЕ в Украине.
Ожидается, что 11 февраля глава ОБСЕ посетит восток Украины для ознакомления ситуацией с безопасностью и гуманитарной ситуации в пострадавших от конфликта районах.
Напомним, в этом году Польша начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Добавим, в Польше заявили, что главной целью польского председательства будет деятельность, направленная на урегулирование региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур ОБСЕ.