Глава ОБСЄ прилетить до України перед візитом у РФ. Відвідає Київ та Донбас

Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на цьому тижні прилетить до України перед візитом до Росії. Він відвідає Київ та Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ОБСЄ.
Зокрема, голова ОБСЄ зустрінеться в Україні з:
"Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Збігнев Рау проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та в Тристоронній контактній групі, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.
Очікується, що 11 лютого голова ОБСЄ відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.
Нагадаємо, в цьому році Польща почала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Додамо, у Польщі заявили, що головною метою польського головування буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур ОБСЄ.