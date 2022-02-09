Глава ОБСЄ прилетить до України перед візитом у РФ. Відвідає Київ та Донбас

Зокрема, голова ОБСЄ зустрінеться в Україні з:

президентом України Володимиром Зеленським,

міністром закордонних справ Дмитром Кулебою,

віцепрем’єр-міністром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

"Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Збігнев Рау проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та в Тристоронній контактній групі, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

Очікується, що 11 лютого голова ОБСЄ відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.