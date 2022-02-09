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Глава ОБСЄ прилетить до України перед візитом у РФ. Відвідає Київ та Донбас

Автор: Марія Кучерявець

Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау на цьому тижні прилетить до України перед візитом до Росії. Він відвідає Київ та Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ОБСЄ.

Зокрема, голова ОБСЄ зустрінеться в Україні з:

  • президентом України Володимиром Зеленським,
  • міністром закордонних справ Дмитром Кулебою,
  • віцепрем’єр-міністром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

"Переговори будуть зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Збігнев Рау проведе переговори зі спеціальним представником чинного голови в Україні та в Тристоронній контактній групі, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

Очікується, що 11 лютого голова ОБСЄ відвідає схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.

Нагадаємо, в цьому році Польща почала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Додамо, у Польщі заявили, що головною метою польського головування буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур ОБСЄ.

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