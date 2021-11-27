ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава ОБСЕ осудила систематические препятствия работе наблюдателей на Донбассе

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 17:53
Глава ОБСЕ осудила систематические препятствия работе наблюдателей на Донбассе Фото: в ОБСЕ осудили систематические препятствия работе наблюдателей на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Валерия Полищук

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими препятствиями свободе передвижения, с которыми сталкивается СММ ОБСЕ в Украине, в неподконтрольных правительству Украины районах, особенно в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Линде и Шмит призвали к немедленному устранению ограничений, которые перешли на новый уровень, фактически препятствуя работе СММ.

"За прошедшую неделю передвижение патрулей СММ ОБСЕ через линию соприкосновения было заблокировано вооруженными формированиями в нескольких местах в Луганской области и дважды в Донецкой области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что СММ должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины.

"Неограниченный и безусловный доступ во все районы необходим для обеспечения эффективного мониторинга и отчетности о ситуации в области безопасности, а также для выполнения других предусмотренных мандатом задач. Мандат также предписывает Миссии сообщать о любых ограничениях ее свободы передвижения или других препятствиях для выполнения ее мандата", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября боевики не пропускали миссию ОБСЕ на неподконтрольные территории в районе Золотого.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ
NEWS
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит