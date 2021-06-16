Глава ОБСЕ Анн Линде посетила зону ООС

"На востоке Украина Линде посетила Новотроицкое и один из действующих на линии соприкосновения КПВВ, а также ближайшую деревню, чтобы ознакомиться с гуманитарными усилиями по смягчению последствий конфликта для жизни людей", - отмечается в сообщении.

Глава ОБСЕ также узнала о деятельности СММ организации по мониторингу и ее усилиях по обеспечению прекращения огня на местах и ​​помощи пострадавшим от конфликта.

Комментируя усилия Украины по сохранению открытыми всех КПВВ, Линде подчеркнула, что открытие всех соответствующих пунктов пропуска боевиками станет значительным шагом к облегчению трудностей для гражданских лиц, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения.

Линде также посетила Мариуполь, где пообщалась с украинскими военными. Они рассказали ей о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе. Кроме того, глава ОБСЕ встретилась с администрацией Мариупольского порта.