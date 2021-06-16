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Глава ОБСЕ Анн Линде посетила зону ООС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Район проведения операции Объединенных сил (ООС) посетила глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Она ознакомилась с работой контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" и пообщалась с украинскими военными.

Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

"На востоке Украина Линде посетила Новотроицкое и один из действующих на линии соприкосновения КПВВ, а также ближайшую деревню, чтобы ознакомиться с гуманитарными усилиями по смягчению последствий конфликта для жизни людей", - отмечается в сообщении.

Глава ОБСЕ также узнала о деятельности СММ организации по мониторингу и ее усилиях по обеспечению прекращения огня на местах и ​​помощи пострадавшим от конфликта.

Комментируя усилия Украины по сохранению открытыми всех КПВВ, Линде подчеркнула, что открытие всех соответствующих пунктов пропуска боевиками станет значительным шагом к облегчению трудностей для гражданских лиц, которые ежедневно пересекают линию соприкосновения.

Линде также посетила Мариуполь, где пообщалась с украинскими военными. Они рассказали ей о ситуации с безопасностью в Черноморском регионе. Кроме того, глава ОБСЕ встретилась с администрацией Мариупольского порта.

Напомним, накануне с Анн Линде встретился президент Украины Владимир Зеленский. На переговорах глава государства подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.

Отметим, в ходе встречи Зеленский и Линде обсудили ситуацию по безопасности на Донбассе и вблизи восточной границы Украины, а также обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для Украины со стороны России.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул важность продолжения миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке границы с РФ. Украина настаивает, что эта миссия должна продолжить работу и после 31 июля.

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