Глава НКРЭКУ задекларировал новый автомобиль в 1,3 млн грн

Автомобиль 2020 года выпуска был оплачен двумя траншами: сначала аванс 30% стоимости и оплата остатка суммы спустя несколько дней. Эти расходы были задекларированы 5-9 февраля, а непосредственно сам автомобиль - 22 февраля.

Согласно последней декларации Тарасюка, глава НКРЭКУ владеет Lexus LS 460 L стоимостью 1,14 млн грн. Также Porsche Macan ценой в 1,24 млн грн записан на жену Викторию Крижановскую.

Отметим, что в конце декабря 2020 года члены НКРЭКУ приняли решение выплатить себе квартальную премию в размере 50% должностного оклада.

Напомним, Валерий Тарасюк возглавил НКРЭКУ в ноябре 2019 года.

По данным народных депутатов - членов временной следственной комиссии ВР, Тарасюк был назначен по инициативе олигарха Виктора Пинчука.