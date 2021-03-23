UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Глава НКРЭКУ задекларировал новый автомобиль в 1,3 млн грн

Автор: РБК-Украина

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк задекларировал покупку автомобиля Lexus ES 250 стоимостью 1 364 192 грн.

Об этом свидетельствует его обновленная декларация, обнародованная на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Автомобиль 2020 года выпуска был оплачен двумя траншами: сначала аванс 30% стоимости и оплата остатка суммы спустя несколько дней. Эти расходы были задекларированы 5-9 февраля, а непосредственно сам автомобиль - 22 февраля.

Согласно последней декларации Тарасюка, глава НКРЭКУ владеет Lexus LS 460 L стоимостью 1,14 млн грн. Также Porsche Macan ценой в 1,24 млн грн записан на жену Викторию Крижановскую.

Отметим, что в конце декабря 2020 года члены НКРЭКУ приняли решение выплатить себе квартальную премию в размере 50% должностного оклада.

Напомним, Валерий Тарасюк возглавил НКРЭКУ в ноябре 2019 года.

По данным народных депутатов - членов временной следственной комиссии ВР, Тарасюк был назначен по инициативе олигарха Виктора Пинчука.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины декларация
Читайте также
Ответственность за рекордные убытки "Энергоатома" лежит на НКРЭКУ, - нардеп
НКРЭКУ совершает государственную измену, покрывая импорт тока из РФ и Беларуси, - нардеп
Прогноз погоды