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Глава НКРЕКП задекларував новий автомобіль в 1,3 млн грн

Автор: РБК-Україна

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк задекларував купівлю автомобіля Lexus ES 250 вартістю 1 364 192 грн.

Про це свідчить його оновлена декларація, оприлюднена на сайті Національного агентства з протидії корупції.

Автомобіль 2020 року випуску було сплачено двома траншами: спочатку аванс 30% вартості і оплата залишку суми через кілька днів. Ці витрати були задекларовані 5-9 лютого, а безпосередньо сам автомобіль - 22 лютого.

Згідно з останньою декларацією Тарасюка, голова НКРЕКП володіє Lexus LS 460 L вартістю 1,14 млн грн. Також Porsche Macan ціною в 1,24 млн грн записана на дружину Вікторію Крижановську.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2020 року члени НКРЕКП прийняли рішення виплатити собі квартальну премію в розмірі 50% посадового окладу.

Нагадаємо, Валерій Тарасюк очолив НКРЕКП в листопаді 2019 року.

За даними народних депутатів - членів тимчасової слідчої комісії ВР, Тарасюк був призначений за ініціативою олігарха Віктора Пінчука.

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