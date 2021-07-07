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Глава НКРЭКУ прибег к телефонному праву для незаконного влияния на госкомпании, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Руководитель НКРЭКУ Валерий Тарасюк дал незаконное указание государственным генерирующим компаниям подавать максимальные ценовые заявки с 16:00 до 24:00, чтобы цена электроэнергии на РСВ поднялась выше 1 грн/кВт час.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в Facebook.

"По информации, которой я владею, председатель НКРЭКУ лично звонит руководителям энергокомпаний и требует от них не рыночного поведения, шантажируя возможным огромным влиянием на их жизнедеятельность", - сообщил нардеп.

По его словам, государственные компании получили прямое указание от Тарасюка поднимать цены строго с 16:00 до 24:00, чтобы индекс РСВ на 8 июля был не ниже 1 грн/кВт час.

По его мнению, решение Тарасюка лично убеждать госкомпании действовать по указанию НКРЭКУ является грубым нарушением закона и должно быть немедленно расследовано компетентными органами.

"Навязывание лицензиатам ценовую политику таким образом - грубое и неприкрытое нарушение закона о НКРЭКУ, что должно стать предметом для расследования", - добавил Кучеренко.

Напомним, в июле обострился кризис в энергетике, который привел к резкому падению цен ниже себестоимости производства.

По информации Министерства энергетики, причиной стали ценовые манипуляции трейдеров.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.

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