Глава НКРЭКУ прибег к телефонному праву для незаконного влияния на госкомпании, - нардеп

"По информации, которой я владею, председатель НКРЭКУ лично звонит руководителям энергокомпаний и требует от них не рыночного поведения, шантажируя возможным огромным влиянием на их жизнедеятельность", - сообщил нардеп.

По его словам, государственные компании получили прямое указание от Тарасюка поднимать цены строго с 16:00 до 24:00, чтобы индекс РСВ на 8 июля был не ниже 1 грн/кВт час.

По его мнению, решение Тарасюка лично убеждать госкомпании действовать по указанию НКРЭКУ является грубым нарушением закона и должно быть немедленно расследовано компетентными органами.

"Навязывание лицензиатам ценовую политику таким образом - грубое и неприкрытое нарушение закона о НКРЭКУ, что должно стать предметом для расследования", - добавил Кучеренко.