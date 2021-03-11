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НКРЭКУ предоставляет дополнительные преференции российским производителям тока, - нардеп

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 09:43
НКРЭКУ предоставляет дополнительные преференции российским производителям тока, - нардеп Фото: глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк предоставил российским компаниям и импортерам электроэнергии дополнительные преференций, оштрафовав украинских производителей тока.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Я не удивлюсь, если и сегодняшнее решение штрафовать украинские электростанции, которые противодействуют российскому импорту, также принимал Тарасюк по согласованию со своими пока не установленными кураторами в РФ", - отметил экс-глава СБУ.

По его словам, правоохранительные органы должны детально изучить обстоятельства всех визитов главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Российскую Федерацию и встреч с политиками и силовиками в РФ.

"В прошлом году я обращался в компетентные органы Украины с требованием проверить информацию о связях главы НКРЭКУ с Российской Федерацией. По меньшей мере, изучить обстоятельства его многочисленных визитов в Москву и контакты с силовиками и политиками страны-агрессора. Очевидно, что украинская власть не спешит очищать государственные органы власти от российского влияния", - отметил нардеп.

По его словам, наглядным результатом деятельности российских агентов влияния в Украине стало восстановление с 2021 года импорта электроэнергии из России.

Напомним, ранее временная следственная комиссия Верховной рады относительно кризиса в энергетике, опубликовала данные о регулярных перелетах Валерия Тарасюка в Россию после начала российской агрессии.

ВСК инициировала расследование относительно связей главы НКРЭКУ с силовыми структурами Российской Федерации.

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