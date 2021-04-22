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Глава НКРЭКУ отказался объяснять причину выплаты премий в 50% оклада, - нардеп

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 14:52
Глава НКРЭКУ отказался объяснять причину выплаты премий в 50% оклада, - нардеп Фото: Валерий Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк официально отказался объяснять причины решения выплатить самому себе премий в 250 тыс. грн.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в Facebook.

"Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в своем ответе на мой запрос заявил, что комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не должно быть дела до того, за что он и еще 5 нелегитимных членов НКРЭКУ выписали сами себе по 250 тыс. гривен премий. По мнению господина Тарасюка, его премия "не отнесена к вопросам, связанным с предметами ведения комитета Верховной рады", - сообщил Кучеренко.

Нардеп напомнил, что премия членам НКРЭКУ выплачивается из специального фонда государственного бюджета, который финансирует каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в своих платежках.

По словам Кучеренко, сейчас НАБУ, ГБР и Нацполиция по его обращению изучают вопрос открытия уголовного производства в отношении незаконной выплаты членам НКРЭКУ премий в размере 2,5 млн грн за последние 6 месяцев.

Кучеренко подчеркнул, что последние две премии в декабре 2020 и апреле 2021 года были выписаны с грубым нарушением закона.

"Так уж получилось, господин Тарасюк, что комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг защищает интересы всех потребителей электроэнергии, газа, тепла и так далее, чьи средства вы и ваши коллеги незаконно присвоили", - добавил Кучеренко.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальную работу".

В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц.

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