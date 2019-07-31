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Глава невизнаного Придністров'я виявився українцем

Новини » Політика    31.07.2019 - 17:57
Глава невизнаного Придністров'я виявився українцем
Фото: Вадим Красносельський (camenca.org)

Красносельський неодноразово використовував український паспорт для в'їзду на територію країни

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський є власником українського паспорта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістське розслідування Rise Moldova.

Також повідомляється, що він неодноразово використовував його для в'їзду на територію України.

Інформацію журналістів підтверджують дані, надані джерелами в Державній прикордонній службі України.

У публікації наголошується, що придністровський чиновник, який до 2016 року був головою придністровського Міністерства внутрішніх справ званні генерал-майора, близько 8 років перебував у розшуку у Молдові. Проте це не заважало йому майже щомісяця перетинати придністровську ділянку молдавсько-українського кордону і виїжджати за кордон за паспортами декількох країн.

Для цього Красносельський з 2007 по 2015 рік використав понад 300 разів російський і як мінімум 10 разів український закордонний паспорт. Головні пункти призначення - Київ, Харків і Одеса.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що станом на березень 2019 року Вадим Красносельський не перебуває в карному розшуку, проте не стали коментувати, чи перебував він у розшуку раніше.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Великобританії стався дипломатичний конфлікт з Молдовою із-за візиту чиновників Придністров'я. Зокрема "голова" ПМР Вадим Красносельський відвідав Лондон, делегацію прийняли у Міністерстві закордонних справ Британії.

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