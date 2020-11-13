Глава НБУ в Вашингтоне подтвердил намерение выполнять требования МВФ

Глава Национального банка Украины (НБ) Кирилл Шевченко во время визита в Вашингтон заявил о планах реализации программы реформ и условий, установленных МВФ для текущего финансирования для Украины. Он также подтвердил стремление НБУ оставаться независимым.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, глава НБУ встретился с высокопоставленными чиновниками МВФ, включительно с руководителем миссии МВФ в Украине Иванной Владковою Голлар, исполнительным директором Полом Гилберсом и директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

Шевченко, в частности, отметил: "МВФ - чрезвычайно важный партнер Украины. Двусторонние заседания, проведенные во время рабочего визита в Вашингтон, способствовали укреплению наших длительных позитивных отношений. НБУ как центральный банк стремится поддерживать свою независимость и осуществлять реформы, определенные в условиях МВФ".

По его словам, НБУ продолжит проводить последовательную монетарную политику.

Шевченко также выразил надежду на сохранение конструктивных отношений с МВФ в ближайшие годы.

Напомним, председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи в США с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером заявил, что Украина готова к работе миссии Международного валютного фонда (МВФ) в кратчайшие сроки.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2020 года с тезисом о "внешнем управлении" Украиной со стороны Международного валютного фонда согласны 45% респондентов. В то же время 38% опрошенных считают, что такое сотрудничество дает государству необходимую экономическую помощь.