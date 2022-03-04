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Глава НБУ призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков

Автор: Александр Белоус

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в пределах своей юрисдикции, запретить им доступ к финансовым ресурсам. Кроме того, он предлагает США и ЕС поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми банками государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ в Facebook.

"Для достижения максимального эффекта от финансовых санкций и предотвращения прямого или косвенного участия финансовой и банковской систем США и ЕС в финансировании террористических атак против гражданского населения в Украине мы призываем вас принять решение, которые помогут в международной борьбе с финансированием терроризма", - подчеркнул глава НБУ.

Как отметил Шевченко, надеяться, что российские банки "будут придерживаться международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, значит игнорировать реальность".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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