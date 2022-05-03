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Глава НБУ примет участие в заседании Европейского центрального банка

Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с рабочим визитом во Франкфурт-на-Майне. Цель визита - участие в заседании ad-hoc Общего Совета Европейского центрального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Во время заседания, в частности, будут рассматриваться вопросы влияния войны России против Украины на экономику ЕС, а также перспективы дальнейшего сотрудничества Национального банка и Европейской системы центральных банков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Шевченко выступит с речью относительно текущего состояния экономики и финансовой системы Украины, а также мер, принятых НБУ для поддержки стабильного функционирования банковской системы в условиях военного положения.

"Участники встречи обсудят направления усиления взаимодействия центробанка Украины с ЕЦБ и центральными банками государств-членов ЕС", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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