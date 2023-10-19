Глава НБУ пояснив, як уникнути економічної кризи в Україні після перемоги

Після перемоги у війні перед Україною постануть нові завдання. Починати підготовку слід уже зараз.

"Фундаментальною передумовою повоєнного зростання є макроекономічна та фінансова стабільність. Воєнні перемоги можуть викликати в країнах економічні кризи. Нам необхідно уникнути цього", - сказав він.

Як зазначив Пишний, НБУ разом із урядом рухається до найкращих, більш стабільних макроекономічних умов у співпраці з партнерами, зокрема в рамках нової програми, яку підтримує МВФ.

За його словами, крім залучення ресурсів, перед Україною постане завдання забезпечити їхнє ефективне використання в реконструкції. Відновлення має бути зосереджено на восьми областях. Перші дві - це безпека, а також макроекономічна та фінансова стабільність. Інші шість - це прогрес на шляху до членства в ЄС, пожвавлення кредитування, повернення вимушених мігрантів, регіональна політика, страхування від військових та політичних ризиків, а також цифрова трансформація.

"Ми розуміємо, що повоєнне відновлення буде тривалим. Нам слід розпочати підготовку вже зараз. Обговорення продовжуються. У НБУ найпотужніша аналітична команда в Україні, і ми шукаємо глобальну експертизу, яка підтримає нас на цьому шляху", - додав Пишний.

Фонд підтримки реформ в Україні

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розвитку можливостей для України для реалізації плану розвитку потенціалу України, проведення реформ. Наразі донори вже виділили 14 млн доларів, мета - зібрати 65 млн доларів.

У липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,0 до 2,9%. Надалі економічне зростання прискориться з огляду на припущення прогнозу НБУ про зниження ризиків безпеки в середині 2024 року.