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Глава НБУ оценил шансы получить транш МВФ

Киев, Четверг 21 января 2021 14:57
Глава НБУ оценил шансы получить транш МВФ
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает как высокие шансы первого пересмотра программы Stand-By. Решение должно быть принято по итогам работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как напомнил Шевченко, работа миссии в Украине продолжается.

"Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры на данный момент идут и прогресс, безусловно, есть", - сказал глава Шевченко.

Глава НБУ заявил, что в конце 2020 года было сделано несколько важных шагов. В частности, центробанк направил в парламент закон о банковской деятельности, был утвержден госбюджет и внесены изменения о полномочиях НАПК.

При этом Шевченко отказался подробнее комментировать ход переговоров с МВФ.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) 11 января возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.

Министерство финансов рассчитывает получить средства очередного транша по программе Международного валютного фонда в марте 2021 года. Пока что речь идет о 700 млн долларов.

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