Глава НБУ оцінив шанси отримати транш МВФ

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національний банк України (НБУ) оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні.

Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як нагадав Шевченко, робота місії в Україні триває.

"Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори на даний момент ідуть і прогрес, безумовно, є", - сказав глава Шевченка.

Глава НБУ заявив, що в кінці 2020 року було зроблено кілька важливих кроків. Зокрема, центробанк направив у парламент закон про банківську діяльність, був затверджений держбюджет і внесені зміни про повноваження НАЗК.

При цьому Шевченко відмовився детальніше коментувати хід переговорів з МВФ.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 11 січня відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.

Міністерство фінансів розраховує отримати кошти чергового траншу за програмою Міжнародного валютного фонду у березні 2021 року. Поки що мова йде про 700 млн доларів.