UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава НБУ обсудил представителями Лондонской биржи продажу госбанков

Автор: Александр Белоус

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко обсудил представителями Лондонской фондовой биржи приватизацию государственных банков Украины. Акции банков могут разместить на бирже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шевченко в Facebook.

"Вчера состоялась встреча с представителями Лондонской фондовой биржи, посвященная приватизации украинских государственных банков", - написал он.

Как отметил Шевченко, сейчас в Украине четыре государственных банка, которые также являются крупнейшими в стране банковскими учреждениями.

"Уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Несомненно, это поможет украинской банковской системе стать более независимой и будет способствовать работе на конкурентных условиях", - добавил он.

По его словам, первым шагом нашей программы приватизации было уменьшение неработающих активов в банках с 48,47% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021).

"Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов по их приватизации", - добавил Шевченко.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки